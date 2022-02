Inter, Inzaghi ha ribadito un concetto alla squadra e ha toccato questo tasto

Per Inzaghi quello di stasera, è un pass per un traguardo personale mai raggiunto, i quarti di Champions League

L'obiettivo è ambizioso e allo stesso tempo difficile: eliminare il Liverpool e accedere ai quarti di Champions League. Sarebbe un traguardo incredibile per una squadra che secondo qualcuno avrebbe fatto fatica perfino a guadagnare il quarto posto. "Per Inzaghi quello di stasera, è un pass per un traguardo personale mai raggiunto, i quarti di Champions League. Ma inutile girarci intorno: qualificarsi vorrebbe dire scrivere un pezzetto di storia dell’Inter, e a livello personale entrare di diritto nel gotha dei tecnici europei", sottolinea la Gazzetta dello Sport.