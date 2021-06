Montanari (MF): “Inzaghi diverso da Conte, almeno una stella lascerà l’Inter”

Il giornalista di Milano Finanza ha fatto il punto sulla situazione economica dell'Inter e sul mercato che aspetta i nerazzurri

Andrea Montanari, giornalista di Milano Finanza, ha parlato così a Sportitalia del mercato dell’Inter: “Una stella andrà via, i conti sono brutti. Ci sarà un ridimensionamento, ma non credo che smantelleranno il progetto. Inzaghi è meno esigente di Conte e si adatterà. Le cessioni devono farle tutti i club in Italia, non solo l’Inter. Una stella sicuramente, vediamo se anche una seconda”.