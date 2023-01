GdS – Inzaghi contraddizione vivente. Alcune letture non convincono, pesa una rinuncia

"Simone Inzaghi contraddizione vivente. Se conquista la Supercoppa, è nato per le finali. Se poche ore dopo perde con l’Empoli, è il primo degli imputati. Qual è la verità? Non possono essere tutte sue le colpe di quest’Inter che, più di Milan e Juve, non trova continuità. Però i tecnici sono sempre più responsabilizzati, eroi dal futuro continuamente sospeso. Inzaghi contro l’Empoli ha commesso errori: Correa subito, poi Bellanova e non Dumfries (l’olandese non gioca più?), l’insistenza con la difesa a tre quando non ce n’era davvero bisogno. Non sempre ha convinto la sua lettura dalla panchina", analizza La Gazzetta dello Sport.