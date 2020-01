Le rivali – Lazio, Inzaghi: “Scudetto? I ragazzi meritano questo momento. Segnale forte”

Un’altra vittoria per la Lazio di Simone Inzaghi, che mette insieme l’11° successo di fila e continua la sua marcia in scia a Juventus e Inter nella corsa allo Scudetto. Al termine della partita vinta contro la Sampdoria per 5-1 all’Olimpico, Simone Inzaghi ha detto:

“Siamo in un ottimo momento e stiamo meritando tutto questo, perché i ragazzi stanno bene in campo e tra di loro. Nelle ultime partite abbiamo avuto tante defezioni e oggi trovavamo un avversario molto in salute. Abbiamo fatto diventare semplice una partita che non lo era. Questo è un segnale forte e chiaro dei ragazzi, credono nel lavoro che facciamo e nelle nostre conoscenze con questo modulo. Abbiamo questa fortuna, siamo un gruppo che lavora bene durante la settimana. Sono molto contento, ma dobbiamo continuare e non dobbiamo fermarci. Domenica abbiamo il derby, dobbiamo guardare avanti“.

(Fonte: Sky Sport)