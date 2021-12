GdS – Né proclami né reazioni colleriche: “Così Inzaghi ha costruito la sua Inter”

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul lavoro svolto dall'allenatore dell'Inter Inzaghi dall'estate a oggi

È sempre più l’Inter di Simone Inzaghi . Una squadra costruita a immagine e somiglianza del suo allenatore, che rispetto all’anno scorso ha cambiato modo di stare in campo. La Gazzetta dello Sport oggi si sofferma in particolare su come è nata quest’Inter, dall’estate a oggi, in campo e non soltanto.

“Non solo i fuochi d’artificio e i giochi di luci in attacco, Simone Inzaghi può appuntarsi al petto pure qualcosa di meno spettacolare. Una vecchia, cara, imperforabile difesa italiana: l’ultimo a bucarla è stato Mertens a San Siro, da quel momento 461 minuti di placida calma, di beato controllo. Le ultime due sfide contro Cagliari e Salernitana non sono state certo le più impegnative dell’anno, ma in ogni partita, a prescindere dall’avversario, l’Inter ha dato prova di solidità estrema. Il tecnico l’ha costruita alla sua maniera, senza proclami appariscenti e senza reazioni colleriche. Con toni pacati e idee chiare: se con una mano alzava il baricentro della squadra, con l’altra correggeva gli errori difensivi di inizio stagione. E anche così ha aggiunto un pezzettino di storia del club: per la terza volta in Serie A, l’Inter ha vinto cinque partite di fila senza subire gol, in passato era successo solo nel 1989 e nel 1996. E così si è pure preso una meritatissima vetta, con la possibilità concreta di allungare presto sulle inseguitrici”, si legge sulla rosea.