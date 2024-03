Il tecnico ieri ha tagliato le 300 panchine in Serie A, superando mostri sacri come Ancelotti e Allegri per vittorie, raggiunto questo traguardo

Andrea Della Sala Redattore 5 marzo 2024 (modifica il 5 marzo 2024 | 13:01)

Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ieri ha tagliato le 300 panchine in Serie A, superando mostri sacri come Ancelotti e Allegri per vittorie, raggiunto questo traguardo.