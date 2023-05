Inter, Inzaghi vuole preservare Darmian: c’è D’Ambrosio. Panchina per Barella?

I tantissimi impegni ravvicinati dell'Inter costringeranno Simone Inzaghi a effettuare diversi cambi di formazione anche questa sera contro il Sassuolo. Uno degli elementi che verrà preservato in vista del derby di ritorno di Champions League sarà Matteo Darmian. Il Corriere dello Sport spiega il perchè: "In ottica Milan, un'attenzione particolare deve essere prestata a Darmian. Non avendo più Skriniar, occorre preservarlo. Tanto più che in Champions toccherà a lui prendersi cura di Leao, dovesse giocare. Tutto questo per dire che, contro il Sassuolo, a meno di sorprese, si accomoderà in panchina. Al suo posto D'Ambrosio, dentro una difesa che avrà al centro De Vrij e Acerbi sul centro di sinistra, visto che anche Bastoni ha bisogno di recuperare".