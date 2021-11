Inzaghi: “Rinnovo Brozovic? È un grandissimo calciatore, i dirigenti sanno cosa penso”

Il tecnico dell'Inter ha parlato in conferenza stampa del centrocampista croato in trattativa col club per rinnovare il contratto

Andrea Della Sala

Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa del centrocampista croato Brozovic in trattativa col club per rinnovare il contratto:

"Brozovic è un grandissimo calciatore, è da tantissimi anni qui e sta facendo grandissime cose. Ho la fortuna di avere dirigenti come Marotta, Ausilio e Baccin sempre qua con me e di queste cose trattano loro in prima persona. Il mio pensiero su Marcelo lo sanno benissimo".