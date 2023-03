Inzaghi: “Inter a -18 dal Napoli in campionato? È giusto non dimenticare…”

Alla vigilia della sfida contro il Lecce di domani, Simone Inzaghi è tornato sul distacco dell’Inter dal Napoli in campionato

Alla vigilia della sfida contro il Lecce di domani, Simone Inzaghi è tornato sul distacco dell’ Inter dal Napoli in campionato. Ecco le parole dell’allenatore sul -18 dei nerazzurri:

"In campionato si poteva fare meglio. Ma è anche giusto non dimenticare quanto di buono è stato fatto in questi 18 mesi, cercando di prendere il meglio", le parole del tecnico nerazzurro. Dopo il ko di ieri del Napoli contro la Lazio, l'Inter con i tre punti domani si porterebbe a -15 dalla vetta della classifica.