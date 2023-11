Inzaghi: “Gioca Sanchez al 100%, valuto riposo Lautaro. Sapevamo che…”

Alla vigilia della gara contro il Salisburgo, Simone Inzaghi ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del tecnico nerazzurro: "Non saremo a San Siro, ma in questo stadio. Ci ho già giocato con la Lazio, è uno stadio caldo. Il Salisburgo è un'ottima squadra, lo abbiamo visto a San Siro, ha qualità e quantità, per questo ci vorrà la migliore Inter.