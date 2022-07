Inter, idea doppio fantasista per sbloccare le gare. Inzaghi studia un nuovo assetto

È tempo di fatica ed esperimenti in casa Inter. Nella prima amichevole Inzaghi ha schierato i nerazzurri col 3-4-1-2, ma nella sua testa c'è anche un altro modulo: il 3-4-2-1.

"Unica punta (Lukaku riferimento centrale) e due trequartisti alle sue spalle, opzione per risolvere partite bloccate. Varianti tattiche studiate a seguito dell'allargamento della rosa, e anche un modulo che calzerebbe a pennello a Dybala che l'Inter aspetta qualora si verificassero le condizioni necessarie. E inoltre nei ruoli di trequartista agirebbero bene sia Mkhitaryan, assente per un problema fisico nel test di sabato, sia Calhanoglu. A centrocampo questo schieramento poi consentirebbe anche l'utilizzo della coppia Asslani-Brozovic, che potrebbe garantire a Barella di tirare di tanto in tanto il fiato", spiega Tuttosport.