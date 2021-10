Inter, Inzaghi non ha mai avuto dubbi su Dzeko. TS: “Come Lukaku per Conte”

L'attaccante bosniaco sta facendo dimenticare ai tifosi nerazzurri il bomber belga a suon di gol e prestazioni di livello

Arrivato a Milano questa estate, Edin Dzeko sta facendo dimenticare ai tifosi dell'Inter un monumento come Romelu Lukaku a suon di gol e prestazioni di alto livello. Un rendimento che, come scrive Tuttosport, non sorprende di certo Simone Inzaghi, che lo ha fortemente voluto con sè:

"Chi lo avrebbe mai detto che un attaccante di 36 anni, pagato - attualmente - zero euro (saranno 1,5 milioni in caso di qualificazione alla Champions '22-23), non avrebbe fatto rimpiangere, almeno sotto l'aspetto realizzativo, un attaccante di 28 anni venduto per 115 milioni? Certo, il paragone fra Edin Dzeko e Romelu Lukaku probabilmente non andrà mai fatto - pensando all'età dei due giocatori e il momento storico della loro carriera - o eventualmente il bilancio lo si farà a fine stagione, ma l'avvio di annata ha detto sostanzialmente una cosa: se "Big Rom" era imprescindibile per l'Inter di Antonio Conte , il "Cigno di Sarajevo" lo è altrettanto per l'Inter di Simone Inzaghi .

Dzeko, tolta l'uscita senza dubbio non positiva a Kiev contro lo Shakthar in Champions e qualche battuta d'arresto per incisività sotto porta, ma comunque condita dalla solita buona prestazione (Sampdoria e Real), è stato un fattore per l'Inter '21-22. Alzi la mano chi si sarebbe aspettato un avvio del genere da parte dell'attaccante bosniaco? Forse solo lui e Inzaghi, che su Dzeko ha scommesso forte indicando alla dirigenza il suo nome come prima scelta per rimpiazzare Lukaku".