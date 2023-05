Caressa: “Equilibrio è dote di Inzaghi. Mourinho, vertici arbitrali indignati”

Fabio Caressa, a Skysport, dopo l'intervista di Inzaghi ha parlato proprio del tecnico nerazzurro. «C'è una cosa apprezzabilissima di Simone - ha detto - sconfitta o vittoria mantiene sempre un equilibrio. E quest'anno non è stato facile, gli sono arrivate critiche gratuite in certe occasioni. Ma ha mantenuto sempre un certo equilibrio. Abbiamo detto che non comunica benissimo, ma il suo equilibrio è sempre lo stesso».

Il giornalista, al Club, ha parlato anche dello sfogo di Mourinho che si è lamentato dell'arbitro Chiffi: «Un poco di tensione si avverte, la Roma ha fatto trapelare che non è contentissima di queste esternazioni continue del tecnico, sollecitazioni. Ma evidentemente il portoghese per proseguire chieda qualcosa di più, almeno credo». «Da quanto sappiamo - ha aggiunto poi - le parole di Mourinho hanno suscitato incredulità e indignazione nel mondo arbitrale, parlare di preclusioni è inaccettabile e quindi potrebbero esserci posizioni ufficiali da parte dell'AIA e forse anche della FIGC perché sono rimasti tutti increduli dalle parole di Mourinho, credo non abbiano precedenti, non mi ricordo un allenatore che abbia parlato così, con un'uscita del genere sul concetto di ricusazione degli arbitri».