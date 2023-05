Parolo: “Inzaghi va via facile quando trova equilibrio nello spogliatoio. Acerbi…”

L'ex calciatore della Lazio ha messo in risalto alcuni aspetti dell'allenatore nerazzurro che lui conosce dalla sua esperienza in biancoceleste

L'ex giocatore della Lazio, su DAZN, parlando dei nerazzurri ha anche aggiunto: «L'Inter parte nettamente favorita. Quando Inzaghi ha uno spogliatoio nel quale sono definite le gerarchie va via facile, è capace di dare entusiasmo, il credo, l'essere passionale nelle partite. C'è stata un'esigenza di tornare ad una gerarchia per i tanti impegni. In questo momento tutti sanno cosa dare e una volta che il mister trova questo equilibrio riesce a far dare tanto alla squadra».