Dopo lo spavento per le notizie che arrivavano dal Cile, l'Inter tira un sospiro di sollievo: Alexis Sanchez è abile e arruolabile per la prossima gara della Roja. Inzaghi esulta, visto che potrà avere a disposizione il quarto attaccante per il derby di sabato sera con il Milan.

"Allarme rientrato. Dopo giorni di preoccupazione, finalmente dal Sudamerica arrivano buone notizie per l’Inter e per Simone Inzaghi. Alexis Sanchez sta bene e i test medici effettuati dopo la presunta anemia sono stati confortanti, al punto che lo stesso c.t. della nazionale cilena Eduardo Berizzo sta seriamente pensando di mandarlo in campo in campo contro la Colombia (questa notte alle 2.30 italiane)", scrive La Gazzetta dello Sport.