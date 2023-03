Inzaghi: “Contento di Fabbian in Under 21 ma non è tornato nelle migliori condizioni”

Giovanni Fabbian sta disputando una grande stagione con la maglia della Reggina, con la quale ha già segnato 8 gol con un assist in 27 presenze di Serie B, tanto da guadagnarsi la chiamata dell'Under 21 di Nicolato. Filippo Inzaghi, allenatore della Reggina, ne ha parlato così in conferenza:

"Siamo fieri ed orgogliosi dell'esordio con l'Under 21 di Pierozzi e Fabbian, ma purtroppo non sono tornati nelle migliori condizioni da questo doppio impegno. Niccolò è infortunato ed a Genova non ci sarà, mentre per Giovanni deciderò solo a ridosso della partita, visto che in questa settimana non l'ho avuto mai a disposizione. Per il resto, alle assenze ormai note di Obi e Ricci si aggiunge quella di Galabinov, anch'esso infortunato".