Inzaghi, faccia dell’Inter che non si arrende: “Per la prima volta in stagione ieri…”

Una prima volta in stagione… alla penultima di campionato. Ha vissuto una serata diversa rispetto alle altre Simone Inzaghi, lo sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport dopo il 3-1 dell’Inter a Cagliari: “Simone è la faccia dell’Inter che non si arrende. Che gioca una partita seria senza pensare a quel che era accaduto a Milano. Che vive una partita sul filo dell’emozione controllata. Niente esultanza, niente salti o urla liberatorie: per la prima volta in stagione Simone si è tenuto tutto dentro. Quando Lautaro ha messo dentro l’1-3, è arrivata la conferma che ci sarà ancora una settimana di speranza. L’ultima fiammella di speranza va nutrita fino in fondo. E, soprattutto, comunque vada a finire, va cementata una mentalità vincente per ripartire da qui anche nella prossima stagione”, si legge sul quotidiano.