Inter, Dzeko e Lautaro a caccia del gol. Inzaghi ritrova il faro Brozovic in regia

Andrea Della Sala

Una vittoria a Genova per ritrovare il ritmo e per non perdere terreno. Inzaghi si affida ai titolari e ritrova uomini importanti per la sua squadra come Brozovic e Bastoni.

"Dzeko e Lautaro sono gli uomini designati per uscire dalle criticità di un gol che non arriva: inseguito inutilmente contro Liverpool e Sassuolo, mentre il totale rende quella di Inzaghi una squadra produttiva solo una volta negli ultimi 292 minuti tra campionato e coppe. Bilancio da non peggiorare in Liguria. Senza contare che Caicedo insegue i suoi primi minuti con la maglia dell’Inter proprio nella partita in cui incrocia la sua vecchia squadra: il Genoa in gennaio lo ha ceduto ai nerazzurri in prestito, come quarto attaccante dietro Sanchez", riporta il Corriere dello Sport.

"Stasera giocheranno i titolarissimi. A cinque giorni dall’ultima partita e a quattro da un derby di Coppa Italia. Con Dzeko che, quando vede Genoa, per abitudine si scatena: ha confezionato quattro gol e sei assist contro i rossoblu. Il bosniaco ci ha messo la testa in occasione dell'ultima vittoria dell'Inter in campionato, il soffertissimo 2-1 sul Venezia del 22 gennaio. Brozovic, novità sul rinnovo a parte, sarà appunto di nuovo il faro del centrocampo interista. La sua prima assenza in questo campionato ha avuto un peso enorme cinque giorni fa. Bastoni è l’altro tassello che mancava nella sconfitta col Sassuolo, e che oggi a Marassi affiancherà De Vrij e Skriniar. Barella è restituito al ruolo di mezzala. Vecino è in ripresa, dopo i recenti guai al ginocchio: Inzaghi lo ha regolarmente convocato per il Genoa", aggiunge il quotidiano.