Libero – Inzaghi, pericolosa quella frase su Handanovic: svilisce Onana e fa pensare che…

"Simone Inzaghi sembra aver adottato la filosofia allegriana per cui un allenatore deve fare meno danni possibili. Alcuni pensano che Inzaghi non sia all’altezza, altri che non stia provando ad esserlo. Ed è forse peggio. Anche l’avvio di stagione scorso fu complicato, ma non così, perché la squadra conservava la foga agonistica impressa da Conte e la consapevolezza data dallo scudetto appena vinto. Ora che sono svanite entrambe le virtù, servirebbero altre certezze - tecniche, tattiche o più semplicemente alcuni volti nuovi - che invece non si vedono. Perché Inzaghi tende a conservare lo status quo anziché metterlo in discussione. Si dirà che è arrivato per quello, per lavorare nel solco del 3-5-2 di Conte, ed è ciò che ha fatto, ma quest’anno ha tutta un’altra rosa", riporta Libero.

In più, la difesa a tre ha senso per valorizzare i difensori che però ora non solo non brillano ma stendono un’ombra su tanti altri compagni. Discutere Skriniar-De Vrij-Bastoni può essere una soluzione per ritrovare i bei tempi andati, se è vero che i grandi giocatori trovano motivazioni nei cambiamenti. Ma prima bisogna leggere il momento e poi avere il coraggio di agire. Questo immobilismo supporta l’impressione per cui Simone non stia crescendo dentro l’Inter, né in campo né fuori. La comunicazione è una parte fondamentale del mestiere e lo sarà sempre, contrariamente a ciò che pensano i tradizionalisti, e il mister non sembra volerla curare. Alcune dichiarazioni post-Bayern non hanno senso strategico: dopo un’ottima prestazione di Onana, non puoi affrettarti a chiarire che «contro il Torino giocherà Handanovic» perché svilisci il primo e regali l’idea che il secondo non possa essere messo in discussione, o addirittura che sia lui a scegliere quando riposare. E dunque che il mister sia in balia dello spogliatoio, non che lo abbia in mano.