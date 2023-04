TS – Inzaghi, frattura con parte dell’Inter. “Non sacrificherà le coppe per il 4° posto”

"Che Inzaghi e parte della dirigenza siano ormai ai ferri corti lo sanno anche i sassi e lo ha ribadito una volta di più lo stesso allenatore nella notte fra mercoledì e giovedì, ovvero dopo aver eliminato il Benfica e conquistato un posto nelle semifinali di Champions: «Le critiche? Non sono un problema. So da chi provengono le critiche, da chi sono suggerite, so tutto - la dichiarazione di... guerra di Inzaghi -. So chi parla bene e chi parla male, alcune critiche sono giuste. Io comunque so tutto e sono concentrato sul mio lavoro»".