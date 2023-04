Il Giornale – Inzaghi rischia anche a Salerno. “Il suo futuro all’Inter è segnato”

L’Inter alle 17 scende in campo contro la Salernitana per l’anticipo della 29a giornata di Serie A. Il Giornale presenta il match di questo pomeriggio soffermandosi in particolare sulla posizione di Simone Inzaghi: “Con il futuro segnato, Inzaghi rischia a Salerno”, si legge sul quotidiano oggi.

“Reduce da 3 sconfitte, Inzaghi rischia anche a Salerno, manco a dirlo. La squadra sarà presumibilmente stanca, l’avversario non è semplice e resta la difficoltà nel fare gol, solo 2 e un rigore nelle ultime 5 partite. Eppure servono punti, possibilmente 3 perché la concorrenza non aspetterà in eterno e la corsa Champions è capitale, non tanto per le sorti del tecnico, ché quelle paiono in ogni caso segnate, ma di quelle del club, che ha assoluto bisogno degli incassi europei per provare a fare quadrare i conti”, si legge.