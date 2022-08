CorSera – Inzaghi usa Gagliardini e regala un uomo alla Lazio. “Cari allenatori…”

Il Corriere della Sera analizza il passo falso dell'Inter contro la Lazio. Una sconfitta meritata per quanto visto in campo

"Seminario accelerato sul talento, nella stagione più pazza di sempre: cari allenatori — alle prese con il caldo tropicale e il calendario mai così compresso e insensato a causa del mondiale arabo — usatelo senza troppi calcoli e timori. Altrimenti rischiate di fare la fine di Inzaghi, che per fermare Milinkovic utilizza ancora una volta Gagliardini e regala un uomo alla Lazio lì nel mezzo, dove le idee nascono, oppure si impantanano nell’umidità appiccicosa della notte romana, amarissima per l’Inter". Apre così l'articolo del Corriere della Sera in merito al KO dell'Inter contro la Lazio all'Olimpico.

Una sconfitta che pesa, con alcune scelte che fanno discutere: "Giusto fare a meno di Calhanoglu con la sua tecnica e la sua creatività sulla trequarti? Gagliardini inizia convinto, ma Milinkovic è libero di svariare: il vantaggio laziale a fine primo tempo nasce proprio da un suo lancio dal centrosinistra, per Felipe, che di testa beffa il ritardatario Dimarco e Bastoni che lo tiene in gioco. Per il brasiliano è il quinto gol all’Inter, sua vittima preferita. Ed è il sigillo su una prima parte in cui la Lazio piano piano cresce", commenta poi il CorSera.