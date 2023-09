TS – Inter, Inzaghi ha gestito male il turnover. Bastoni, Mkhitaryan e Lautaro devono riposare

"Per esempio, sono sempre scesi in campo da titolari Bastoni (male in Champions e col Sassuolo), Mkhitaryan (meno brillante della versione espressa fino al Milan) e Lautaro Martinez (in gol in Spagna, ma oggettivamente scarico negli ultimi 270 minuti). Probabilmente una gara di stop per ognuno di loro sarebbe stata utile: a Salerno riposeranno? Anche perché martedì a San Siro arriverà il Benfica e, dopo l'1-1 di San Sebastian e il contemporaneo ko dei portoghesi col Salisburgo, la gara sarà già fondamentale in ottica qualificazione agli ottavi".