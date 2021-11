Repubblica – Inter, gioco e solidità. “Gestire era specialità di Allegri, ora Inzaghi…”

L'edizione odierna di Repubblica analizza così la vittoria dell'Inter contro il Venezia al Penzo, il nono risultato utile consecutivo

"Gestire l’uno a zero, senza l’ansia di chiudere la partita né la paura di subire gol. Era la specialità dell’ultima Juve di Allegri prima dei due anni di pausa. Oggi a farlo meglio di tutti è l’Inter di Inzaghi, ed è stupefacente se si pensa che allenatore e giocatori lavorano insieme da poco più di quattro mesi". Apre così l'articolo di Repubblica in merito alla vittoria dell'Inter contro il Venezia. "L’Inter è gioco e solidità, risultato e grazia. In un campo circondato dall’acqua, e dall’acqua bombardato per tutta la partita, i nerazzurri hanno centrato il nono risultato utile consecutivo, portando a sette le vittorie, con due soli pareggi a sporcare la serie", spiega ancora il quotidiano che paragona l'Inter a un "campione del tennis, che gioca i primi game senza forzare i colpi sapendo che prima o dopo il break a favore arriverà". L'Inter giocherà poi mercoledì a San Siro contro lo Spezia prima di affrontare Mourinho sabato all'Olimpico e il Real a Madrid per decidere il primo posto in Champions.