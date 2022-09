Inter, troppi gol subiti: Inzaghi ha due opzioni. Chi lo conosce bene assicura…

Le avvisaglia c'erano già dal precampionato e questo inizio di stagione ha confermato che l'Inter ha un problema di tenuta difensiva. Troppi i gol subiti (già 11) dalla squadra di Inzaghi e il tecnico deve approfittare della sosta per trovare una soluzione. "Chi lo conosce bene assicura che non cambierà modulo, ma che è troppo intelligente ed esperto per non studiare qualche accorgimento. Il rientro di Lukaku in quest'ottica gli darà una mano e servirà per ottimizzare parecchie cose, sempre rimanendo fedele al "suo" 3-5-2 e a un calcio propositivo", sottolinea il Corriere dello Sport.