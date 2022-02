Genoa-Inter, Inzaghi: “Gosens giocatore importante. Dopo l’allenamento di oggi…”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Genoa, il tecnico ha parlato delle condizioni del giocatore

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Genoa, Simone Inzaghi ha parlato delle condizioni di Robin Gosens e se il giocatore potrà essere convocato per la gara con il Grifone. "Ieri ha fatto il primo allenamento completo, ci sono ottime sensazioni. Per noi è un giocatore molto importante nel quale crediamo fortemente tutti. Adesso faremo l'allenamento di oggi e ci parlerò, poi prenderemo la decisione. Normale che è 5 mesi che manca dai campi, un po' di pazienza ci vuole ma siamo fiduciosi".