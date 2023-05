Inzaghi-Guardiola, 0 precedenti da allenatori: quelli da giocatori sorridono a Simone

Per il tecnico nerazzurro è il primo confronto in panchina con lo spagnolo, ma in passato i due si sono incrociati da calciatori

Inter e Manchester City si troveranno di fronte a Istanbul il prossimo 10 giugno. Si tratterà, come ricorda anche la Gazzetta dello Sport di oggi, del primo confronto in panchina tra i due. Non sarà, però, il primo in assoluto, considerando il passato da calciatore di entrambi e i trascorsi in Serie A nei primi anni del nuovo millennio.