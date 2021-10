Inzaghi, ora Immobile fa paura da avversario: “Vera arma letale, sa già che…”

L'allenatore dell'Inter e l'attaccante della Lazio si affronteranno per la prima volta da avversari domani alle 18 allo stadio Olimpico

Per la prima volta da avversari, uno contro l'altro. Simone Inzaghi tornerà all'Olimpico da allenatore dell'Inter e affronterà la sua ex Lazio. Di fronte ci sarà anche il suo ex centravanti, nonché grande amico: Ciro Immobile . Ne parla così oggi il Corriere dello Sport:

"Ciro nel tridente. Sarri ha tirato un sospiro di sollievo quando ha rivisto in campo Ciro, si allena regolarmente da due giorni. Corre, calcia, contrasta, è sciolto. Non sente fastidi, sta preparando la partitissima contro l’Inter e Inzaghi. Simone se lo ritroverà contro per la prima volta, per anni ha dominato la scena utilizzando l’arma letale Immobile, sa che pericoli può creare alla difesa nerazzurra. Ora fa paura anche a lui. Ciro è capocannoniere con Dzeko (6 gol a testa), è l’attaccante che ha tirato di più nello specchio (13 tiri in porta sui 26 totali). Ha segnato tre gol contro l’Inter, due con le maglie di Torino e Genoa, una in 10 incontri con la Lazio, nel 2-1 del 16 febbraio 2020. Era la Lazio formato scudetto, faceva continuamente paura alla Juve di Sarri", si legge.