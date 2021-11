Inzaghi, festa grazie all’ottimo disegno tattico: “L’impressione è che l’Inter…”

La Gazzetta dello Sport elogia l'allenatore dell'Inter per quanto si è visto ieri a San Siro contro il Napoli

La Gazzetta dello Sport elogia Simone Inzaghi per la prova dell'Inter contro il Napoli. Voto 7 per l'allenatore nerazzurro dopo la vittoria per 3-2 di Lautaro Martinez e compagni. Questo il giudizio per il tecnico: "I cambi forzati per infortuni o stanchezza hanno rischiato di rovinargli la festa che si è meritato grazie all’ottimo disegno tattico. L’Inter è a -4 dalla vetta. Lui dà l’impressione di averla sempre più in pugno”, si legge.