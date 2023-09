Inzaghi, indulgenza plenaria post finale di Champions. Ma ora non può sbagliare

Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi gode di massima stima e fiducia dopo il grande cammino che ha portato a Istanbul nella passata stagione. Ma quest'anno l'obiettivo italiano non può essere fallito: la seconda stella non può più attendere.

"La situazione ambientale di Simone Inzaghi ricorda quella del collega di derby. Il tecnico dell’Inter ha rischiato di essere vittima di fuoco amico, come ha fatto capire lo stesso Inzaghi sospettando pubblicamente la provenienza di certe critiche. Anche lui ha avuto cali di gradimento nel periodo più buio della stagione scorsa e, in genere, per uno scudetto perso con 12 sconfitte", scrive La Gazzetta dello Sport.