Roma-Inter, Inzaghi insegue il mito Mourinho: Simone può realizzare il suo Triplete

Una partita cruciale per il presente, ma soprattutto per il futuro. L'Inter di Inzaghi gioca all'Olimpico contro la Roma di Mourinho. Ma è una partita importante anche per il tecnico nerazzurro, che insegue proprio il mito portoghese nella storia nerazzurra:

"Inter contro Roma. Ma anche Inzaghi contro il Mourinho. Quindi contro il Mito, Impossibile per Simone eguagliare lo “Special One” e il Triplete, ma la possibilità per andarci vicino esiste, come è esistita anche un anno fa. La sua Inter, infatti, ha già vinto lo Supercoppa, è in finale di Coppa Italia e si gioca una semifinale di Champions con il Milan. Dovesse fare il jackpot, sarebbe una sorta di Triplete minore, senza scudetto. Ma chi potrebbe togliere il tecnico piacentino dall’Olimpo dei più grandi allenatori della storia nerazzurra?".