13 anni dopo Mourinho: anche Inzaghi insegue una tripletta. “In caso di Champions…”

"Ci torna dopo 13 anni, Simone Inzaghi dopo José Mourinho che in quella stagione indimenticabile (e non solo per i tifosi nerazzurri) realizzò la tripletta, scudetto, Coppa Italia e Champions League. Anche Inzaghi potrebbe piazzare una triplice vittoria, seppure di un livello inferiore visto che al posto dello scudetto ci sarebbe la Supercoppa Italiana". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito all'Inter che torna in finale di Champions dopo 13 anni.