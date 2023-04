Romano: “Inter-Inzaghi, salvo miracoli sarà addio. Scelta del club maturata…”

In diretta sul canale Twitch di SOS Fanta, Fabrizio Romano ha parlato della panchina dell’Inter. In particolare, della posizione di Simone Inzaghi dopo i recenti risultati dei nerazzurri: “Inzaghi? Penso che l’Inter andrà con Inzaghi fino al termine della stagione per poi cambiare in estate. Ma è chiaro da settimane, non si tratta di una scelta maturata ora. Le coppe stanno mantenendo Inzaghi in questa posizione, senza staremmo parlando di altro oggi.