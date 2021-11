Nessun rilassamento, ma un’Inter attenta. Inzaghi ha spinto su un tasto

Il tecnico non vuole cali di tensione nelle prossime partite, l'inter punta a recuperare terreno dalla vetta

"Vietato rallentare. In casa nerazzurra c’è la consapevolezza che l’impegno a Venezia non va preso sottogamba e Inzaghi ha insistito particolarmente con la squadra sull’importanza di mantenere il piede schiacciato sull’acceleratore. Il rischio di un rilassamento mentale dopo gli sforzi e l’impegno profusi nelle ultime due cruciali sfide contro Napoli e Shakhtar è dietro l’angolo e con un distacco dalla vetta ancora di quattro lunghezze non c’è spazio per alcun calo di tensione. Ecco perché, al netto di un avversario sulla carta più che abbordabile e con quasi la metà dei punti in classifica, per i nerazzurri sarà fondamentale soprattutto l’approccio mentale", spiega Gazzetta.it.