Inter, Inzaghi per ora confermato. CdS: “Ma dalle parti di Appiano…”

"La crisi ha tante sfumature, e scenari che vanno ben oltre una falsa partenza. Un’Inter così farebbe fatica a prendere possesso di un posto in Champions League: è questo l’allarme più potente, forte e chiaro, dalle parti di Appiano Gentile dove peraltro in queste ore ci si prepara al crocevia europeo contro il Barcellona. La partita più delicata da affrontare nel momento peggiore. Non sistemarsi tra le prime quattro, per i conti dell’Inter sarebbe catastrofico. Le finanze del club sono già in profonda sofferenza: la pressione ora è tutta sulla squadra ma c’è sempre quell’attivo di 60 milioni da raggiungere sul mercato come stella polare per la società. Morale: Inzaghi, già distante otto lunghezze dalla vetta, per adesso resta al suo posto, ma è ovvio che il suo futuro dipenda dai prossimi risultati. In tutto questo, l’Inter dovrà anche trovare uno sponsor alternativo a Digitalbits che non ha rispettato gli accordi economici. Una grana inserita tra le mille criticità di una stagione che sta sfuggendo di mano, dopo l’ennesima rimonta incassata", commenta il quotidiano.