Libero – Così Inzaghi ha costruito un’Inter europea. Il tecnico ha capito che…

Il girone non è dei più semplici, anzi, ma l'Inter dopo il pareggio di San Sebastian ha rimesso le cose nella giusta direzione dopo aver battuto il Benfica. I nerazzurri hanno impressionato per qui 20 minuti del secondo tempo in cui hanno messo all'angolo i portoghesi, a dimostrazione di una squadra sempre più europea. "Reagire con una simile furia agonistica, consapevolezza di sé e connessione con lo stadio, mantenendo un perfetto ordine tattico e mentale di fronte ad un risultato inspiegabilmente in bilico, non è da tutti", sottolinea Libero .

"Inzaghi ha costruito una squadra all’altezza di quella del triplete per mentalità europea senza averne gli strumenti, intesi come possibilità economiche di acquistare campioni all’apice della carriera. Se li è creati in casa, giorno dopo giorno, partita di Champions dopo partita di Champions. Inzaghi ha capito che questa competizione è una centrifuga che accelera per la crescita dei calciatori. A parte Pavard, nessun titolare ha giocato ad un livello superiore rispetto a quello dell’Inter attuale. Vuol dire che lì, a quel livello, ci sono arrivati dentro l’Inter. E ce li ha portati Inzaghi, anche sotto la spinta di dirigenti ambiziosi come Marotta che non hanno mai trasformato la mancanza di risorse economiche in un alibi per i calciatori".