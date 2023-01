Inzaghi a ITV: “Preso gol nel nostro momento di controllo, analizzeremo gli errori”

Brucia tantissimo la sconfitta rimediata in casa contro l'Empoli, ai microfoni di InterTv è intervenuto il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, per commentare la gara. Queste le sue parole: "Non abbiamo approcciato come sempre, l'espulsione ha condizionato tutto, avremmo dovuto prestare maggiore attenzione e nel momento migliore dove eravamo in controllo abbiamo preso gol in ripartenza. Come quando si vince dobbiamo archiviare e guardare gara dopo gara, chiaramente analizzeramo le motivazioni di questa sconfitta. Dobbiamo restare sereni e non perdere equilibrio, si era capito subito che non fosse la nostra serata migliore e gli episodi non sono girati dalla nostra parte"