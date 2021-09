Inter, Inzaghi non si fida della Fiorentina: ecco il messaggio prima di lasciare la Pinetina

Simone Inzaghi mette in guardia i suoi in vista della sfida contro la Fiorentina nell'anticipo dell'infrasettimanale

"Senza tregua e senza possibilità di sbagliare. L’Inter, dentro un calendario soffocante, è davanti al primo vero esame della stagione, quello di Italiano". Apre così l'articolo del Corriere della Sera in merito alla trasferta di Firenze per l'Inter, impegnata stasera nell'anticipo del turno infrasettimanale. "L’organizzazione si accompagna all’entusiasmo e alla convinzione che si respira nel gruppo viola e l’allenatore ha saputo rilanciare giocatori che sembravano smarriti. Inzaghi non si fida e ha lavorato sulla testa più che sulle gambe dei nerazzurri: «Dimenticate il 6-1 al Bologna», il messaggio perentorio prima di lasciare la Pinetina", aggiunge poi il quotidiano.