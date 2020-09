Glik: “Inzaghi sentirà un pizzico il derby con l’Inter. Il Benevento lavorerà con umiltà”

«Nulla è impossibile, il Benevento può fare grandi cose ma dobbiamo lavorare giorno per giorno con umiltà. Inzaghi è un grande professionista e prepara le partite in maniera eccezionale, si vede che vive di calcio. Un pizzico di derby lo sentirà per come lavora tutti i giorni e perché quando giochi per tutta una carriera in un club come il Milan il derby con l’Inter lo senti. Però secondo me la prenderà come tutte le altre gare perché quelle di Serie A sono tutte belle e importanti». Il difensore del club giallorosso, Kamil Glik ha parlato ai microfoni di Skysport del Benevento, prossima rivale dell’Inter in campionato. E ha parlato del suo allenatore, Pippo Inzaghi, che per la sua carriera in rossonero sentirà particolarmente la partita contro i nerazzurri.

(Fonte: SS24)