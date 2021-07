Sky – Inzaghi ha impressionato tutti all’Inter. Ha le sue linee guida, ma…

Il club nerazzurro ha scelto Simone per guidare la squadra dopo la vittoria dello scudetto e lui sta impressionando l'ambiente per lavoro e modi

Davide Camicioli, giornalista di Skysport, ha parlato dell'Inter e si è soffermato sull'arrivo di Inzaghi: "Il post Conte all'Inter non è paragonabile al post Mourinho perché quello è stato traumatico. Mi dicono che sono rimasti tutti molto impressionati da Inzaghi, dal suo staff e dai metodi di lavoro del nuovo allenatore. Non posso dire chi me lo ha detto".