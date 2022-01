CdS su Inzaghi: “In due mosse ha lazializzato l’Inter. Sa tenere lo spogliatoio come pochi”

Il Corriere dello Sport, in vista di Inter-Lazio di stasera, racconta così i primi mesi di Simone Inzaghi all'Inter

"Le discese ardite e le risalite, cantava Battisti. C’è un mondo capovolto a separare Inzaghi e Sarri, quasi si fossero incrociati al bivio prendendo direzioni opposte. L’Inter lievita, procede a velocità altissima, corre verso lo scudetto. Simone al quadrato: si è inserito nel solco di Conte e sembra abbia migliorato il prodotto". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito a Inter-Lazio, primo match del 2022 dell'Inter di Simone Inzaghi. "E’ curioso come Inzaghi abbia “lazializzato” l’Inter. Calhanoglu è diventato il suo Luis Alberto, regista aggiunto accanto a Brozovic o trequartista d’inserimento. Il turco è squalificato e stasera resterà fuori. L’ingresso di Dzeko, più votato allo scambio con i centrocampisti e con una visione di gioco diversa rispetto agli strappi di Lukaku, gli ha consentito di aumentare la qualità del fraseggio, di sfruttare le trame centrali, di lavorare bene tra le linee, non solo sulle fasce", spiega poi il quotidiano.