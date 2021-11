Inzaghi e l’orgoglio Inter: “C’è un passaggio della conferenza da sottolineare”

La Gazzetta dello Sport rimarca un passaggio della conferenza stampa di Simone Inzaghi prima di Inter-Napoli

"Senza giri di parole: sul vocabolario, alla voce occasione, c’è la partita di stasera col Napoli. All’Inter le hanno lette quelle poche righe, ripassate anche ieri sera in ritiro ad Appiano dopo la sconfitta col Milan". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alla sfida tra Inter e Napoli , un'occasione unica per i nerazzurri di accorciare il gap dai partenopei e dal Milan. "Eccoci qui: la caccia alla prima vittoria in uno scontro diretto - fin qui pareggi con Atalanta, Juve e Milan, sconfitta con la Lazio - oggi si sposa perfettamente con la possibilità di mettere finalmente due piedi dentro la corsa scudetto", continua il quotidiano.

La Gazzetta, poi, sottolinea un passaggio particolare della conferenza: "«Sono orgoglioso della scelta fatta di venire all’Inter, sapevo che sarebbe stato un anno di transizione dopo le perdite importantissime in estate, invece siamo competitivi in tutte le competizioni». Quasi mai il tecnico è polemico, pubblicamente. Ma questo passaggio è servito a colorare il suo inizio di stagione: come a dire, qui non è mi è stato chiesto lo scudetto dopo le cessioni di Hakimi e Lukaku, eppure siamo in corsa e in Champions League «vediamo» la qualificazione".