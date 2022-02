Garanzini: “Inzaghi, il peso delle scelte sbagliate. Inter in salsa croata, ma poi…”

Il derby, i cambi, come in tre minuti la squadra nerazzurra ha fatto Harakiri e ha dato modo al Milan di riaprire il campionato

"Un bel derby, senza esagerare, forse anche perché giocato su di un prato finalmente degno, nemmeno parente dell’ultimo Milan-Juve rovinato dalle zolle. Un derby in cui i singoli hanno pesato in maniera particolare trascinando anche i compagni non esattamente in vena... Inter in salsa croata. Con Brozovic a lungo padrone del campo, e Perisic non meno di lui sugli scudi per la continuità e per il gol del vantaggio che ha seguito, di soli tre minuti, un salvataggio su Leao nella propria area. Sarà un caso. Ma quando sono usciti, prima Perisice dopo poco Brozovic, il Milan ha preso il sopravvento e l’Inter non ha più prodotto nulla. Inzaghi avrà certamente avuto le sue brave ragioni: rimane il fatto che usciti quei due, e l’ammonito Calhanoglu, il pallino in mano l’hanno avuto i rossoneri. Un risultato che di sicuro rilancia il Milan, in classifica e nelle ambizioni. E fa parecchio male all’Inter che ha sì una partita da recuperare, ma dovrà fare i conti con una serata che sa di harakiri e per questo qualche traccia la lascerà".