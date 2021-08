Ranieri: “Inzaghi? Dovrà tenere l’Inter tra le prime 4 e fare una buona Champions”

Le parole del tecnico: "A Milano si alza l'asticella, ma insomma quando uno fa l'allenatore vuole misurarsi, competere, elevare il livello, no?"

Intervenuto ai microfoni de Il Messaggero, Claudio Ranieri, ex tecnico dell'Inter e non solo, ha parlato così in vista del prossimo campionato di Serie A: «Sono tornati tutti. Mi dispiace solo che manchino Conte e Gattuso. Saremmo stati al completo».