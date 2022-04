Repubblica – L’Inter è rinata. La Juve ha lubrificato gli ingranaggi inceppati

La squadra di Inzaghi ha ritrovato due vittorie di fila e sembra essersi rilanciata nella lotta scudetto

Eva A. Provenzano

Un inverno arrivato quando forse nessuno se lo aspettava. Ma è durato tanto da rimettere in discussione la classifica e tutto il lavoro fatto da Inzaghi e dai suoi uomini. L'Inter dopo il derby non è stata più lei e si è rivista solo a Torino contro la Juve. Ma se in quella gara il gioco aveva fatto storcere il naso a chi aveva fatto del bel gioco il baluardo di questa stagione, la vittoria con il Verona ha scacciato dubbi sulla ripresa nerazzurra. Tanto che il quotidiano La Repubblica ha scritto: "È l’Inter di un tempo Da Inzaghi un avviso a Milan e Napoli".

"E così Inzaghi, restituendo alla sua squadra lo spirito dei giorni migliori, vincendo a San Siro di fronte a 60 mila tifosi, carica così su Spalletti e Pioli il peso di dovere fare risultato in due gare non semplici. Uno scenario che l’allenatore milanista aveva probabilmente previsto, quando ha detto che le gare delle tre contendenti per il titolo da qui alla fine della stagione dovrebbero giocarsi in contemporanea. Ma così non è", si legge nello stesso articolo. Le due rivali nerazzurre giocano oggi, una alle 15, il Napoli (contro la Fiorentina), e l'altra alle 20.45, il Milan (contro il Bologna).

"L’Inter ha ancora da recuperare la gara di Bologna. Ma quella vista in campo contro il Verona (che non ha mai vinto a San Siro contro i nerazzurri) è sembrata davvero una squadra rinata. L’impressione è che il rigore-bis incassato da Çalhanoglu contro la Juve abbia avuto l’effetto di lubrificare gli ingranaggi di quella macchina da calcio che negli ultimi tempi sembrava essersi inceppata... Il pallino è ancora in mano del Milan, che vincendo oggi si riporterebbe a +4. Ma ha un calendario sulla carta più complicato, soprattutto nelle ultime giornate, anche rispetto al Napoli", conclude il quotidiano.

