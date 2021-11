GdS – L’Inter gioca sempre meglio, Inzaghi l’ha trasformata in una squadra che…

L’Inter ha rotto l’incantesimo, è evasa dalla prigionia degli 0-0 contro lo Shakhtar, tre di fila nell’ultimo anno

"L’Inter gioca bene, sempre meglio, ed sempre più padrona di sé e degli avversari. Non bisogna farsi ingannare dal macro dato del possesso palla, 58 per cento a 42 per gli ucraini, mai come in questo caso un numero fine a se stesso. Lo Shakhtar ha palleggiato per lo più davanti al proprio portiere e con lentezza. L’Inter ha saputo sdoppiarsi, aggressione alta o costruzione dal basso secondo necessità. Lo sviluppo dell’1-0 è stato magnifico. Azione avviata da sotto e chiusa in ultima battuta da Dzeko, dopo che il bosniaco a centrocampo aveva scambiato con Perisic sulla sinistra. Un “dai e vai corale”, per nulla casuale e tutto verticale. Simone Inzaghi ha trasformato l’Inter in una squadra capace di adattarsi alle situazioni. La sua Inter sa difendere e attaccare, impostare e aspettare. Non è monotematica, trova un modo per ogni situazione. Ha compiuto delle scelte. Ormai è chiaro, Darmian è il titolare della fascia destra, il vuoto di Hakimi non è stato riempito da Dumfries, ma da un giocatore che già c’era. Sulla sinistra Perisic ha toccato vette mai esplorate nelle sue stagioni interiste. I gol li ha segnati Dzeko, però alla base delle due reti ci sono due cross del croato, prepotente e debordante negli andirivieni sulla propria corsia. A suo merito anche una diagonale difensiva esemplare su Tetè, all’inizio, quando la partita stagnava sullo 0-0", commenta la Rosea.