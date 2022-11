Inter, Inzaghi annulla la seduta di oggi. Ora vacanze, poi mini-ritiro a Malta

Ci si rivede a dicembre. È tempo di vacanze ora in casa Inter per i giocatori che non sono impegnati con le nazionali tra Mondiali e non

Alessandro Cosattini

Ci si rivede a dicembre. È tempo di vacanze ora in casa Inter per i giocatori che non sono impegnati con le nazionali tra Mondiali e non. Ecco il programma dei nerazzurri, riportato oggi dal Corriere dello Sport.

"Intanto il resto della truppa nerazzurra, i non convocati per il Mondiale o per le rispettive nazionali, da oggi è in vacanza. Inzaghi, infatti, ha annullato la seduta prevista per questa mattina, anticipando il rompete le righe. Il ritrovo è previsto per il 2 dicembre. Poi il 4 scatterà il mini-ritiro a Malta", si legge.