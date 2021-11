Inter-Shakhtar, Inzaghi: “Il fattore campo conterà tantissimo. Dovremo…”

L'allenatore nerazzurro ha parlato anche ai microfoni di Inter Tv della gara di domani sera

Eva A. Provenzano

«Domani è una partita importantissima per il proseguo della Champions». Simone Inzaghi non ha dubbi alla vigilia della gara contro lo Shakhtar e ribadisce il concetto ai microfoni di Inter Tv.

-Domani si tratta di una partita insidiosa, con un allenatore molto preparato come De Zerbi. All'andata l'Inter ha fatto una buona prestazione e ha avuto anche grandi occasioni per vincere la partita. Che cosa servirà questa volta per riuscire a fare risultato?

L'andata è stata una partita buona da parte di entrambi le squadre. Loro hanno fatto più palleggio ma noi abbiamo avuto le occasioni più nitide. Dovremo essere bravi ad indirizzare gli episodi dalla nostra parte.

-Quanto è importante sapere di avere a disposizione giocatori affidabili soprattutto in un periodo come questo dove ci sono tanti appuntamenti ravvicinati...

Dovrò valutare quelli che domenica durante la partita hanno chiesto il cambio. Chiaramente de Vrij e Sanchez e Satriano non ci saranno. Spero di portarmi tutti gli altri per avere dei dubbi per poter scegliere.

-Quanto conterà il fattore campo?

Tantissimo. Sappiamo cosa ci danno i nostri tifosi, cosa ci dà San Siro. Speriamo che come sempre domani, ma non il minimo dubbio, siano lì al nostro fianco per portarci ad un grande traguardo che noi e loro aspettiamo da tanto tempo.

(Fonte: inter tv)