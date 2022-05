Inzaghi, lavoro certificato dai numeri: come è cambiata l’Inter rispetta all’era Conte

Il tecnico nerazzurro, al primo anno sulla panchina interista, ha già dimostrato di avere idee vincenti e innovative

In attesa di capire se riuscirà a conquistare lo scudetto al primo anno sulla panchina dell'Inter, la stagione d'esordio a Milano di Simone Inzaghi può già contare su diverse note positive. I numeri, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, certificano il lavoro svolto dall'ex tecnico della Lazio: "Persa la corsa di Hakimi e Lukaku, Inzaghi ha creato una squadra meno votata alla ripartenza, più bella e imprevedibile di quella di Conte. C’è riuscito grazie al felice inserimento di Calhanoglu (7 gol, 10 assist). Solo Napoli e Atalanta fanno più possesso nella metà campo avversaria. Smontati i binari di Conte, l’Inter ora resta alta e comanda il gioco, senza attendere di ripartire. I 17 passaggi che hanno portato in gol Lautaro nel derby di Coppa Italia hanno ribadito il cambio di pelle. Simone non ha avuto a disposizione anni di insegnamento, come Pioli, ma mesi. I dati di produzione certificano comunque la qualità del suo lavoro. L’Inter, miglior attacco e miglior difesa, è prima anche per tiri in porta, assist, cross, corner. Il minor tempo di convivenza tra squadra e mister non ha permesso l’empatia che lega il Milan a Pioli o che Conte aveva maturato dopo due stagioni ad Appiano. Non sempre l’Inter è riuscita a imporsi la ferocia che il Diavolo, caricato da Pioli, ha mostrato con la Lazio. Troppo spesso ha sbagliato approcci e atteggiamenti. Farsi sfilare la vittoria a Bologna, dopo essere passati in vantaggio, nel momento chiave del campionato, è stato un delitto. Ma la storia non è finita. Anche l’Inter ha grandi lavoratori e non vuole lasciare l’opera e metà".