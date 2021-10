Inzaghi-Lazio, GdS: “Addio sorprendente e burrascoso: con Lotito e Tare…”

La Gazzetta dello Sport racconta così l'avvicinamento di Inzaghi verso Lazio-Inter, da un punto di vista emozionale

"Non tutte le partite sono uguali, non tutte le vigilie si vivono allo stesso modo. Figurarsi poi quando è il momento di tornare “a casa”, in quella Roma che ti ha consacrato prima da

calciatore e poi da allenatore". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito all'avvicinamento di Inzaghi verso Lazio-Inter e il ritorno in una città che gli ha dato tanto, come uomo e come calciatore. "Il sangue – probabilmente – resterà per sempre biancoceleste, nonostante un addio sorprendente e anche un filo burrascoso. Non con città e tifosi, pronti sabato ad accoglierlo con uno striscione tributo in curva Nord, ma di sicuro con il club – e con Lotito e Tare, a cui era legatissimo–con cui va avanti il grande gelo", conferma poi il quotidiano.